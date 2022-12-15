В Чёрное море вошёл корабль с «Калибрами» на борту

По состоянию на 15 декабря в Чёрном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей, из них один носитель крылатых ракет «Калибр», общий залп – восемь ракет.

Об этом сообщают Военно-морские силы Украины.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море находятся девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп – 72 ракеты, — говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки в интересах России суда совершали проходы через Керчь-Еникальский пролив. В Азовское море вышли 13 судов, из них семь судов двигались из пролива Босфор. В Чёрное море вышли 40 судов, из них 17 судов двигались в направлении пролива Босфор.

«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря», – отмечают ВМС Украины.

Как сообщала Одеса News, в последние несколько дней носители «Калибров» в Чёрное море не выходили.

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