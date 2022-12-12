В Чёрном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей.

Об этом сообщает в Facebook ВМС ВСУ.

Также, по данным ВМС ВСУ, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля, а в Средиземном море – 9 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр» с общим залпом в 76 ракет.

Отмечается, что в прошедшие сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю – 15 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор; к Чёрному морю – 38 судов, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении.

Шторм на Чёрном море в 4-5 балла мог отсрочить вывод ракетоносителей на боевое дежурство, в то же время усилил опасность от мин, сообщила в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» руководитель объединённого пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Корабельная группировка врага состоит из 8-ми единиц, и ракетоносители не зафиксированы — ни подводные, ни надводные. На Чёрном море мощный шторм около 4-5 баллов. Это может быть одним из факторов, что ракетоносители не вывели на боевое дежурство. Однако в течение двух-трёх часов они могут выйти из пунктов базирования во временно оккупированном Крыму. Мы оперативно оповещаем об обстановке», — сказала она.

В то же время Гуменюк отметила, что вместе со штормом усилилась и минная угроза. По её словам, сейчас на николаевском и одесском направлениях работают подрывные команды, обезвреживая эти мины.

Гуменюк призвала население соблюдать правила безопасности, в частности, не приближаться к воде более чем на 100 м.

Как сообщала Одесса News, 11 декабря в Одесской области подразделения Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины успешно ликвидировали очередную дрейфующую мину.

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