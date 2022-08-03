Оперативное командование «Юг» заявило о сложной ситуации на южном фронте за сутки

Обстановка в операционной зоне Командования «Юг» ВСУ за прошедшие сутки была сложной и напряжённой.

Об этом сегодня ночью в Facebook сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

«Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне вероятна и подготовка враждебного контрнаступления с последующими планами выхода на административную границу Херсонской области», — проинформировал полковник Назаров.

Карта Минобороны Великобритании боевых действий в Украине сост. на 2 августа 2022 года

Отмечается, что по рубежу Сухой Пруд-Белогорка враг в течение дня нанёс два авиационных (вертолётами) и два ракетных удара системами залпового огня «Смерч» по нашим позициям с временно оккупированных территорий Херсонской и Николаевской областей вдоль линии столкновения. Пытался провести разведку боем при поддержке двух танков. «Удачи не имел. С потерями отошёл», — констатировал Назаров.

В Баштанском районе силами зенитно-ракетного подразделения ВСУ сбиты три крылатых ракеты Х-101. Нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам и один – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах Херсонской области, а также по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск.

В общем итоге суток, подтверждённые потери врага составили 20 военных, 2 танка Т-72, ​​гаубица «Мста-Б», ещё 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

Представитель ОК «Юг» доложил также о ситуации в Чёрном море: «Корабельная группировка вражеского флота состоит из 13 боевых кораблей и катеров, укрывающихся в ракетобезопасных районах. Из них 2 носителя 16 «Калибров» и 3 больших десантных корабля».

Офицер ОК «Юг» предупредил также о шторме на море, «поэтому минная опасность в прибрежных водах растёт». Так, 2 августа на выходе в Чёрное море из устья Быстрого реки Дунай на неизвестном устройстве подорвался плавкран. Силами экипажа была организована борьба за живучесть. Повреждения не критичны, пострадавших нет. С помощью портового толкателя кран возвращён в пункт основного базирования.

На главном фото боевой медик Константин.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», Главнокомандующий ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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