При входе на Дунай подорвалось на мине ещё одно судно

Во вторник, 2 августа, плавкран пострадал в результате срабатывания взрывного устройства в устье Быстрое на Дунае.

По информации USM, плавкран должен был поднять лоцманский катер «Орлик», также подорвавшийся на мине днём ​​ранее.

Пока информации о масштабе повреждений плавкрана и пострадавших нет.

Как сообщала Одесса News, с момента открытия Быстрого повреждения получили баржа с буксиром и два катера. Сейчас судоходный канал снова закрыт для судопроходов.

Фото: USM

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