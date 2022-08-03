При входе на Дунай подорвалось на мине ещё одно судно

Во вторник, 2 августа, плавкран пострадал в результате срабатывания взрывного устройства в устье Быстрое на Дунае.
По информации USM, плавкран должен был поднять лоцманский катер «Орлик», также подорвавшийся на мине днём ранее.
Пока информации о масштабе повреждений плавкрана и пострадавших нет.
Как сообщала Одесса News, с момента открытия Быстрого повреждения получили баржа с буксиром и два катера. Сейчас судоходный канал снова закрыт для судопроходов.
Фото: USM
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