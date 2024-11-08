Зеленский встретился с Генсеком НАТО: что обсуждали

7 ноября в Будапеште Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства рассказал о ситуации на поле боя, в частности, об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины.

Президент подчеркнул, что необходима более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне.

Также среди главных тем встречи – выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности, по усилению ПВО, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.

Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России.

Одесса News публиковала полный текст выступления Владимира Зеленского на V саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Будапеште.

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