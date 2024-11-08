Зеленский встретился с Генсеком НАТО: что обсуждали

7 ноября в Будапеште Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.
Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.
Отмечается, что Глава государства рассказал о ситуации на поле боя, в частности, об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины.
Президент подчеркнул, что необходима более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне.
Также среди главных тем встречи – выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности, по усилению ПВО, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.
Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России.
Одесса News публиковала полный текст выступления Владимира Зеленского на V саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Будапеште.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy