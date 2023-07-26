Испания отправила в Украину четыре танка Leopard и десять бронеавтомобилей

Министерство обороны Испании заявило об отправке в Украину очередной партии гуманитарной и военной помощи, в том числе четырёх танков Leopard 2A4.

Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет Укринформ.

«Ещё четыре танка Leopard 2A4, переданные правительством Испании, уже отправились из порта Сантандер в Польшу», — говорится в сообщении.

В партию помощи входит также десять бронеавтомобилей ТОА М-113, десять грузовиков ВМС, многоцелевой бронированный автомобиль, три гражданских «скорых», бронированный медицинский автомобиль СМР, а также бронированный гражданский автомобиль скорой помощи (для Пограничной службы).

Ранее Испания передала Украине шесть танков Leopard 2.

Как собщала Одесса News, 25 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 400 миллионов долларов.

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