Украина может через несколько месяцев создать ядерную бомбу на плутонии

Украина может создать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если избранный президент США Дональд Трамп откажется от военной помощи.

Об этом говорится в информационном документе, подготовленном для Министерства обороны Украины, пишет The Times 13 ноября, информирует издание ГОРДОН.

«Страна быстро сможет создать базовое устройство из плутония с технологией, аналогичной бомбе «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в 1945 году», — говорится в отчёте.

Отмечено, что за неимением времени на строительство и эксплуатацию больших установок, которые нужны для обогащения урана, Украине пришлось бы полагаться на использование плутония, добытого из отработанных топливных стержней из украинских ядерных реакторов. Украина контролирует девять активных реакторов и имеет значительный ядерный опыт.

В отчёте говорится, что вес реакторного плутония, доступного Украине, можно оценить в 7 тонн, тогда как для создания внушительного арсенала ядерного оружия понадобилось бы гораздо меньше материала. Имеющегося материала было бы достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн, указано в документе.

Его авторы пришли к выводу, что мощность такой бомбы составит примерно 1/10 мощности бомбы «Толстяк». Этого, по их мнению, было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточенные военные, промышленные или логистические объекты.

Точная мощность ядерного заряда будет непредсказуемой, поскольку в нём будут использоваться различные изотопы плутония.

Доклад, который составил Центр исследований армии, конверсии и разоружения, был передан заместителю министра обороны страны. Правительство Украины его не одобрило, но он устанавливает правовую основу, на которой Украина могла бы выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Нарушение Будапештского меморандума Российской Федерацией, имеющей ядерное оружие, даёт формальные основания для выхода из ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия, — ред.) и моральные причины для пересмотра неядерного выбора, сделанного в начале 1994 года», – говорится в документе.

Для справки. Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мэйджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооружённую агрессию на Донбассе. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештского соглашения не нарушила, поскольку не применила к Украине ядерное оружие.

17 октября 2024 года на пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский пересказал его недавний разговор с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В частности, Зеленский указал, что Будапештский меморандум не работает, поэтому безопасность страны может гарантировать либо членство в НАТО, либо ядерное оружие. Президент добавил, что Украина выбирает НАТО, а не ядерное оружие. После этого обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что несколько месяцев назад украинский чиновник якобы намекал ему, что Украина не смирится со вторым наступлением России на Киев и рассмотрит вопрос восстановления ядерного арсенала, якобы у Украины для этого «есть материалы» и «есть знания».

Комментируя эти сообщения, Зеленский заявил, что в Украине «никогда не говорили о том, что готовятся создать ядерное оружие».

Одесса News информировала, что РФ может применить ядерное оружие, если будут угрожать её суверенитету, о чём 5 июня 2024 года на встрече с представителями международных информагентств заявил Владимир Путин.

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