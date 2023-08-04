В Крыму и Новороссийске сообщают о взрывах

Во временно оккупированном Крыму и Новороссийске (Краснодарский край, РФ) ранним утром пятницы, 4 августа, раздались взрывы и звуки стрельбы, предварительно, из-за атаки неизвестных морских дронов.

Об этом сообщает Одесса News со ссылкой на Telegram-каналы.

Информация, что во временно оккупированной Феодосии беспокойно, начала поступать после 3:30. Очевидцы сообщали о многочисленных взрывах, писали о работе российского ПВО и звуках дронов.

В частности, в комментарии пропагандистскому изданию «РИА-Новости» так называемый советник главы Крыма Крючков сообщил о работе ПВО.

Сообщается о взрыве нефтебазы в Феодосии. По городу ездят машины скорой и пожарных.

Тем временем в Новороссийске звуки взрывов раздались около пяти утра со стороны Чёрного моря, после чего была стрельба, слышали несколько очередей.

По данным российских пабликов, взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мисхако. Также сообщается, что с катера вёлся огонь по водному беспилотнику. По словам местных жителей, дрон вспыхнул, после чего произошёл сильный взрыв.

«В Новороссийске что-то попало в так называемый «нефтяной маяк». Это дистанционная система приёма нефти в море, расположенная в нескольких километрах от берега», — пишут из Новороссийска.

Местные власти инцидент пока не комментируют, но ТАСС сообщил «об установлении временного запрета на движение судов в порту Новороссийска».

Как сообщала Одесса News, по словам секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова, у Украины нет запрета на использование собственного вооружения по территории Российской Федерации.

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