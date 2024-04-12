Товарооборот Украины за первый квартал этого года составил $26 миллиардов

В январе-марте 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $16 млрд, а экспортировали — на сумму $10 млрд.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что облагаемый налогом импорт составил $13,8 млрд, это 86% общих объёмов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте составила 0,49 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай – $3 млрд, Польша – $1,6 млрд и Германия – $1,3 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу – на $992 млн, Испанию – на $813 млн, Китай – на $789 млн.

В общих объёмах ввозимых за этот период товаров 65% составили следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт – $5,3 млрд, продукция химической промышленности – $3 млрд, топливно-энергетические – $2 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары – $6,5 млрд, металлы и изделия из них – $1,1 млрд, минеральные продукты – $924 млн.

Одесса News информировала, что Украина в 2023 году больше всего экспортировала агропродукции в Румынию, Китай и Турцию.

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