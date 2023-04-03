Польша передала Украине первые самолёты МиГ-29

Польша завершила передачу Украине части обещанных ранее истребителей МиГ-29.

Об этом заявил глава управления международной политики канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марцин Пшидач в комментарии RMF FM, обнародованном 3 апреля.

«По моей информации, этот процесс уже завершён, то есть передача этой первой части. Конечно, будут разговоры о возможной дальнейшей поддержке», – сказал Пшидач в понедельник утром.

Пшидач не уточнил количество переданных самолётов.

Для справки. 8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолётов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР.

9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолёты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 может состояться в течение следующих четырёх – шести недель.

16 марта Дуда заявил, что четыре из них полностью в рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни. По словам Дуды, остальные МиГ-29 пока обслуживаются и готовятся к передаче.

Как сообщала Одесса News, правительство Словакии 17 марта одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

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