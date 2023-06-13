Почему в Одессе ночью и утром звучали сигналы воздушной тревоги

Сегодня ночью и утром Российская Федерация нанесла очередные удары по Украине.

По предварительной информации Генштаба ВСУ, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 11 были уничтожены противовоздушной обороной.

«Также нанёс авиационный удар 4 «шахедами», 1 – уничтожен нашими защитниками. Кривой Рог. Есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжёлом состоянии. Информация уточняется», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

По данным Днепропетровской облвоенадминистрации, под огонь противника в Кривом Рогу попали пятиэтажный жилой дом, частные предприятия и несколько других гражданских объектов. В результате обстрела погибли шесть мирных жителей, 25 получили ранения. Также известно, что под завалами остаются люди.

«Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, есть раненые», – написал глава государства в Telegram, отметив, что спасательная операция в Кривом Роге продолжается.

«Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую ракету они будут отвечать», – подчеркнул Зеленский.

Под утро захватчики совершили повторную атаку из Каспийского моря тремя самолётами Ту-95мс. По предварительным данным, на этот раз до Украины долетела лишь одна крылатая ракета, уничтоженная украинской ПВО.

По Одесской области обстрелов не было.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 9 июня российские захватчики нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Фото: Днепропетровская ОВА

Инфографика: ВС ВСУ

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