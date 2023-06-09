Почему в Одессе ночью звучал сигнал воздушной тревоги

В ночь на 9 июня в период с 22.00 до 04.00 российские захватчики нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщается на странице Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что пуски «шахедов» осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря с четырёх стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. В течение атаки запущено до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований «Восток», «Запад» и «Юг», во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов «Shahed-136/131», «Ланцет» и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», «Supercam».

Также около 20.00 8 июня противник нанёс удары с Чёрного моря двумя ракетами «Калибр» по одному из гражданских объектов Черкасской области.

По информации Звягельского городского совета Житомирской области, в результате ракетной атаки врага ночью 9 июня произошло попадание в жилмассив частного сектора — 6 домов разрушены, десятки повреждены. К сожалению, один человек погиб, также есть раненые, которым предоставляется вся необходимая помощь. На месте работает руководство громады, экстренные службы.

Как сообщала Одесса News, из Днепра в Чёрное море к побережью Одесской области уже выносит мины из российских заграждений, смытые в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Фото и инфографика: Командование ВС ВСУ/Facebook

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