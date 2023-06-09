К побережью Одесской области выносит мины, смытые каховскими водами

Из Днепра в Чёрное море к побережью Одесской области уже выносит мины из российских заграждений, смытые в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил 8 июня в Telegram пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

«Сейчас большое количество мин дрейфует в воде по течению. Одну из таких противодесантных мин выбросило на берег Одесской области. Силы обороны опасность контролируемо уничтожили», – написал Назаров.

Он подчеркнул, что в условиях развития чрезвычайной ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, усилен режим минной опасности вдоль берегов Днепра, Днепро-Бугского лимана и всего черноморского побережья Николаевской и Одесской областей.

Представитель ОК «Юг» добавил, что после подрыва ГЭС в Чёрное море вынесло течением мусор, различные обломки, лодки и даже строительные конструкции.

Как сообщала Одесса News, председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер обнародовал 8 июня в Telegram обращение к жителям Одесской области с призывом воздержаться от прогулок по побережью и пляжам.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что частично затопленными оказались позиции ВС РФ, а минные заграждения россиян смыло в Днепр.

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