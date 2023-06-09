Глава Одесской облгосадминистрации обратился к одесситам

Председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер обратился к жителям Одесской области.

Олег Кипер в обращении на странице ООГА в Facebook подчеркнул, что из-за теракта на Каховской ГЭС в Чёрное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков. В акватории моря у берегов Одесской области уже зафиксированы мины и неиспользованные боеприпасы, обломки зданий и деревьев.

Глава ООГА призвал жителей Одесской области воздержаться от прогулок по побережью и по пляжам.

Он также заверил, что все службы работают над ликвидацией последствий очередного преступления России, а «ситуация в Одесской области полностью контролируется».

Как сообщала Одесса News, в Одесской области усилен контроль за состоянием морской воды.

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