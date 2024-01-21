Верховный комиссар ООН по делам беженцев начал свой визит в Украину с Одессы

Усиление помощи пострадавшим в результате российской агрессии жителям Одесской области и переселенцам — с такой миссией приехал в регион Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Об этом в Telegram сообщил председатель Одесской облгосадминистрации олег Кипер.

«В рамках своего визита в Украину Филиппо Гранди сначала приехал в Одесскую область. В ходе встречи обсудили продолжение и усиление помощи Верховного комиссара ООН по делам беженцев людям, пострадавшим в результате российских обстрелов в Одесской области, и временно перемещённым лицам, нашедшим своё убежище в нашем регионе», — написал глава ООГА.

По словам Олега Кипера, в частности, речь идёт о помощи ООН в восстановлении повреждённых помещений одесситов и жителей области. Проблемными остаются вопросы размещения внутренне перемещённых лиц. Руководство области попросило Филиппо Гранди о помощи в ремонте помещений, которые в дальнейшем будут использоваться как временное жильё для переселенцев.

Во время визита Филиппо Гранди также посетил Спасо-Преображенский собор, куда попала российская ракета, и пообщался с людьми, дома которых пострадали в результате российской атаки 29 декабря прошлого года.

«Мы очень благодарны за поддержку, которую получает Одесщина от Управления ВКБ ООН. Это, в частности, и предоставление генераторов для критической инфраструктуры, помощь переселенцам и пострадавшим, поддержка экстренных служб Одесской области, ремонт помещений для размещения ВПЛ. Будем усиливать наше сотрудничество», — проинформировал Олег Кипер.

Одесса News информировала о визите 10 января 2024 года в Одессу заместителя директора Регионального бюро ПРООН по делам Европы Ника Хартманна для решения вопросов гуманитарной помощи региону.

Фото: Одесская облгосадминистрация/Telegram

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