Враг ударил ночью по Одессе пятью видами ракет, есть погибшие и раненые

Во время ракетной атаки ночью 23 июля враг ударил по Одессе и области по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибр», «Оникс», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена. Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере, 6 жилым, в том числе многоквартирным домам. Изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

Значительные повреждения получил бульвар Жванецкого: разрушена инфраструктура, повреждены дома рядом.

Среди повреждённых объектов — Дом учёных и дома рядом.

«На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты изуродован собор украинской православной церкви (московского патриархата) (Спасо-Преображенский кафедральный собор, — ред.). Пострадали 2 памятника архитектуры», — говорится в сообщении.

По городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно будет изменён маршрут городского транспорта.

По состоянию на 5:25 известно об 1 погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Ещё 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребёнка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

На метах попадания ракет побывали председатель Одесского облсовета Григорий Диденко и Одесский городской голова Геннадий Каспаров, в присутствии которых из-под завалов Свято-Преображенского собора была выташена Касперовская икона Божьей матери — покровительницы Одессы.

Сейчас на месте работают спасатели и городские коммунальные службы.

Улица Приморская закрыта для проезда всех видов транспорта.

Как сообщала Одесса News, по убеждению Президента Владимира Зеленского, Украине нужны дополнительные системы ПВО, в том числе такие, как SAMP-T или Patriot, чтобы защитить инфраструктуры Одессы и не только Одессы.

Фото: Одесса.Официально/Telegram, ОК «Юг»/Facebook

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