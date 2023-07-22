В Крыму из-за взрывов боеприпасов остановлены поезда, объявлена эвакуация

В Красногвардейском районе оккупированного Россией Крыма после взрывов на складе боеприпасов объявлена эвакуация населения.

Об этом «глава» российских коллаборантов Сергей Аксёнов объявил в Telegram.

По его словам, населению нужно покинуть территорию в радиусе 5 км от места ЧП, людей будут селить в пунктах временного размещения.

«Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», – написал Аксёнов.

Крымские СМИ сообщают о масштабном пожаре в районе одной из железнодорожных станций, подтверждают остановку поездов, следующих с материка на полуостров.

Позже управление стратегических коммуникаций (Стратком) Вооружённых сил Украины подтвердило попадание в склады и нефтебазу РФ в оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АРК). Сообщается, что военные машины с символикой оккупантов на высокой скорости покидают место ЧП с криками «Быстрей, быстрей, пацаны!».

Как сообщала Одесса News, остановлено движение на Керченском мосту.

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