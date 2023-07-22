«Поезд «Одесса-мама» остановится в Театре музкомедии

30 июля в Одесском академическом Театре музкомедии состоится легендарное представление «Поезд «Одесса-мама» с участием легендарных актеров Олега Филимонова и Виктора Андриенко.

Поезд, купе, мужчина и женщина. Он — мамин сын, вечный холостяк, который даже и шагу не ступит без мамы. Она — темпераментная красавица и искренняя украинка. Всё вроде бы понятно, но развитие и финал этой откровенной истории заставят вас не только смеяться до слёз, но и плакать.

Добавьте сюда талантливую игру любимых актеров, драматургию признанных мастеров юмора, и ошеломляющий коктейль эмоций и впечатлений готов!

Вас ждёт невероятный сюрприз. Это будет незабываемый вечер.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул.Пантелеймоновская, 3.

Приходите к 19 часам.

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