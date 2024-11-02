Оккупанты поднимают со дна в феодосийском порту затонувший «Новочеркасск»

Российские оккупанты начали поднятие со дна в феодосийском порту крупного десантного корабля «Новочеркасск», затонувшего в результате украинского ракетного удара.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«В Феодосийском порту начали поднятие со дна уничтоженного украинским ракетным ударом ВДК «Новочеркасск». Поднимают по частям», — говорится в сообщении.

Также опубликовано фото поднятого обломка кормы затопленного корабля.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 26 декабря 2023 года тактическая авиация Воздушных сил ВСУ поразила крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в Феодосийском районе. На судне произошёл пожар, а впоследствии детонация груза.

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