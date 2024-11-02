Одесская опера отправилась на гастроли в Бельгию и Нидерланды

Уже седьмой год Одесская опера представляет свои спектакли в Королевстве Нидерланды и Бельгии.

В этом году в рамках гастрольного тура – ​​одно из самых любимых творений меломанов мира – опера «Богема» Дж. Пуччини, — информирует пресс-служба Одесского театра оперы и балета.

«Почти 125 лет «Богема» царит на сцене нашего театра. Символично, что осовремененная новая версия спектакля является художественной коллаборацией украинских и бельгийских художников. Сегодня «Богема» актуальна и современна, насколько может быть современной история о любви. Ведь когда страшная война каждое мгновение отнимает жизнь у молодых и сильных людей, которые должны любить и творить, то сквозь века чувствуешь злободневность этой музыкальной истории и важность донесения её современных смыслов до европейского сообщества», — говорится в публикации театра.

«Богему» на театральных подмостках Антверпена, Гента (Бельгия) и Амерсфорта (Нидерланды) представят ведущие солисты оперы — заслуженный артист Украины Владислав Горай, Елена Долгина, Дмитрий Фощанка, Марина Наймитенко, Богдан Панченко, Анастасия Голуб, Сергей Узун, Алексей Жмуденко, Юрий Дудар, хор театра (главный хормейстер – заслуженный деятель искусств Украины Валерий Регрут) и оркестр театра под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Чернецкого.

По информации Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, «более 100 артистов Одесской национальной оперы будут представлять высокий профессиональный уровень украинского оперного исполнительного искусства».

Одесса News информировала, что 2 ноября музыкальные хиты мирового кино прозвучат в Одесской национальной опере.

Фото: МКСК, Одесская национальная опера/Facebook

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