Воскресная ночь в Одессе выдалась тревожной (фоторепортаж)

Ночью 23 июля враг нанёс очередной ракетный удар по Одессе.

Как сообщала Одесса News со ссылкой на Оперативное командование «Юг», 1 человек погиб, одного спасатели успешно деблокировали, 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребёнка госпитализированы.

Разрушены Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом учёных, дома на бульваре Жванецкого, частные жилые и многоквартирные дома на других улицах Одессы.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Константин и Влада Либеровы

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