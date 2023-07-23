В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Пелеван, светлая ему память

3 июня в Арцизской громаде Одесской области попрощались с погибшим Василием Пелеваном.
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба громады.
Воин погиб 30 мая 2023 года во время жестоких боевых действий в окрестностях города Селидово Донецкой области.
Без отца остались сын и несовершеннолетняя дочь, без мужа — жена.
Как сообщала Одесса News, 1 июня 2023 года под Бахмутом получил смертельные ранения житель Подольского района Одесской области Руслан Гилля.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Арцизская громада/Facebook
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