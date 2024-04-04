Мэр Одессы высказал неудовлетворённость законами, регулирующими ввоз гумпомощи

Мэр Одессы Геннадий Труханов публично обратился в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров, Ассоциацию городов Украины, Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины внести изменения в законодательные акты, регулирующие ввоз гуманитарной помощи в Украину и её использование на период действия военного положения.

Как отмечает Telegram-канал «Одесса. Официально», Геннадия Труханова возмущает, что из-за норм действующего законодательства полученные из-за границы в виде гуманитарной помощи комфортные вместительные автобусы для перевозки маломобильных групп населения в большинстве своём простаивают на коммунальных предприятиях, т.к. не могут использоваться на городских маршрутах для перевозки людей.

Геннадий Труханов отмечает. что растаможка автобусов ниже экологического стандарта Евро-5 с 2016 года в Украине не существует.

«Сейчас в Одессе из 650 маршрутных автобусов только 8 имеют экологический параметр Евро-5. Другие — это наши привычные маршрутки, имеющие стандарт Евро-3 и ниже. Ведь в то же время закон не запрещает использование этих автобусов на маршрутах!» – заметил Геннадий Труханов.

Труханов подчеркнул, что «автобусы были переданы международными партнёрами для использования на маршрутах и должны работать на людей. И особенно сегодня, при обесточивании врагом городов, когда электротранспорт не может быть выведен на маршруты. Для сравнения, специалисты замерили уровень вредных выбросов от автобуса Mercedes стандарта Евро-4, переданного Регенсбургом, и обычной одесской маршрутки. У предоставленных немцами автобусов вредный выброс практически нулевой», — подчеркнул Труханов.

«Я прошу решить этот вопрос как можно скорее, чтобы мы могли обеспечить города автотранспортом и качественной услугой. Наше законодательство действительно нуждается в этих изменениях во время военного положения. Потому что в изменениях нуждаются наши люди. Надеюсь на то, что меня, и нас всех, будет услышано!» » — обратился мэр Одессы к народным депутатам и должностным лицам.

Одесса News информировала о передаче Одессе автобусов городом-побратимом Регенсбургом (Германия).

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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