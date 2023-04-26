Труханов из-за решения суда не смог выехать в Швейцарию на конференцию об Одессе

Одесский городской голова Геннадий Труханов, планировавший 26 апреля принять участие в Бернской конференции «Возрождение искусства и культуры в Украине, примером которой являются Одесса и Одесщина» не смог этого сделать из-за решения Высшего антикоррупционного суда, обвинившего его в коррупционных действиях.

Однако, по сообщению официального сайта «Одесса» горсовета, Геннадий Труханов обратился к участникам Бернской конференции по видеосвязи.

«Благодарю всех, кто сегодня поддерживает украинскую и одесскую культуру. Для нас это вопрос сохранения генетического кода нации. Я рад, что в этом зале присутствуют одесситы, прославляющие наш город на весь мир. Алексей Ботвинов, основавший легендарный фестиваль «Одесса класикс». Господин Игорь Покровский – отец-основатель фестиваля «Золотые скрипки Одессы». Хочу ещё раз поблагодарить Швейцарскую Конфедерацию и всех вас за то, что сегодня вы помогаете нам не только спасать, но и приумножать наше наследие – историческое, культурное, литературное, архитектурное. Благодарю вас за то, что стали вместе с нами на путь борьбы с варварством. И я уверен: на этом пути нас ждёт безусловная Победа», — сказал Труханов.

Отмечается, что эта конференция организована Ассоциацией ЛЕГАТО Берн – Одесса (Швейцария).

«Политики, эксперты и деятели культуры из Украины и европейских стран в течение двух дней будут рассматривать вопросы важности роли искусства и культуры для идентичности, устойчивости и восстановления Украины, восстановления социальной, культурной и образовательной систем, потребностей украинских институтов и операторов в сфере культуры и образования», — говорится в сообщении.

В рамках конференции пройдут презентации учреждений культуры Одессы и обмен опытом между украинскими и западными экспертами в направлениях художественного воспитания, музыкальной педагогики, начальной музыкальной педагогики, работы с детьми с особыми потребностями.

Как сообщала Одесса News, 25 апреля Высший антикоррупционный суд в рамках апелляционного разбирательства «дела «Краяна» назначил одесскому городскому голове Геннадию Труханову залог в размере 30 млн 866 тыс. грн, которые он должен внести в течение 5 дней.

Фото: «Одесса»

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