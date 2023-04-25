Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для одесского мэра

25 апреля Высший антикоррупционный суд в рамках апелляционного разбирательства «дела «Краяна» назначил одесскому городскому голове Геннадию Труханову залог в размере 30 млн 866 тыс. грн.

О принятом сегодня постановлении об изменении меры пресечения мэру сообщила пресс-служба ВАКС.

Раньше у Геннадия Труханова было личное обязательство.

Отмечается, что залог должен быть внесён в течение пяти дней. В таком случае Труханов будет обязан носить электронный браслет, являться в суд по каждому требованию, не покидать территорию Украины без разрешения суда, сообщать суду об изменении места жительства, воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда, сдать на хранение в Государственную миграционную службу загранпаспорт и другие документы, которые дают право выезда за пределы страны.

В случае, если залог не будет внесён в указанный срок, суд может усилить меру пресечения — например, увеличить сумму или даже отправить мэра за решётку.

Труханов заявил, что «продолжается политическая охота на него как мэра города со стороны САП». Добавил, что он военный, который давал присягу государству, и скрываться не намерен. Также Труханов отметил, что сегодня у него планировалась командировка в Швейцарию.

Завтра, 26 апреля, по информации Центра противодействия коррупции, суд планирует продолжить рассмотрение ходатайств по мерам пресечения другим обвиняемым, в том числе заместителю мэра Вугельману.

Как сообщала Одесса News, ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры потребовали изменить меру пресечения для самого Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, экс-главы комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая и экс-главы департамента коммунальной собственности Алексея Спектора.

САП просила заключить всех фигурантов под стражу вместо личного обязательства.

Труханова и других фигурантов обвиняют в продаже городу админздания бывшего завода «Краян» по заведомо завышенной цене. В результате, по данным следствия, община понесла ущерб в размере 92 млн грн. В дальнейшем эти средства, вероятно, планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, учредитель и руководитель которого, как утверждает НАБУ, проживает на временно оккупированной территории Луганской области.

Суд первой инстанции вынес по делу оправдательный приговор, однако САП обжаловала это решение в апелляции.

Вчера, 24 апреля, на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения на содержание под стражей для мэра Одессы Геннадия Труханова и ещё нескольких подозреваемых по делу о хищении при покупке завода «Краян». Труханов и другие фигуранты участвовали в заседании в режиме видеосвязи. Из-за плохого качества соединения ходатайство прокуроров осталось без обсуждения. В связи с этим суд объявил перерыв в заседании, назначив продолжение на 25 апреля, и потребовал личного присутствия обвиняемых.

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