Одессу посетили шведские дипломаты: Что сказали мэру

В Одессу приехали с рабочим визитом представители Посольства Королевства Швеции в Украине — временный поверенный в делах Посольства Королевства Швеции в Украине г-н Леннарт Линнер и Первый секретарь Посольства Королевства Швеции в Украине г-нм Эрик Петерсон.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» госовета, Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился со щведскими дипломатами и поблагодарил за помощь, которую Швеция оказывает Украине и Одессе с первых дней вторжения России.

В свою очередь. господин Линнер отметил, что Украина сегодня воюет за всю Европу и сохранение порядка безопасности в мире.

«Мы в восторге от мужества и силы ваших военных. То, с каким воодушевлением вы защищаете свою землю, многого стоит. Я уверен, что Украина победит и освободит свои территории», — сказал Линнер.

Мэр Одессы подчеркнул, что после Победы Одесса должна стать центром украинской дипломатии и международного сотрудничества. Но сегодня основная задача – безопасность одесситов.

«Враг сегодня пренебрегает всеми нормами и правилами. Наша основная задача – создать условия для безопасности граждан», — сказал мэр Одессы.

Как сообщала Одесса News, правительство Швеции 16 июня объявило о новом пакете военной поддержки Украины, в который, помимо прочего, войдёт обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen.

Фото и видео: «Одесса»

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