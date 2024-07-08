Одессу посетили министры иностранных дел и обороны Нидерландов

7 июля Одессу посетили министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп и министр обороны этой страны Рубен Брекельманс.

С министрами встретился Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его официальный сайт.

Глава государства отметил, что новоназначенные чиновники совершили свой первый зарубежный визит именно в Украину и поблагодарил Нидерланды за поддержку нашего государства с самого начала полномасштабной российской агрессии.

«Нидерланды открыли очень важные страницы в защите наших жизней. Это касается усиления ПВО и поставок самолётов F-16. У меня был очень тёплый телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов. Думаю, что мы продолжим наш диалог на саммите НАТО», – отметил Глава государства.

Президент рассказал об обстрелах гражданской и критической инфраструктуры Одессы со стороны РФ, в результате которых гибнут люди, отметив важность усиления украинской противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Нидерландов подчеркнул, что визит в Одессу демонстрирует твёрдую поддержку Украины со стороны правительства его страны.

«Хочу заверить, что наша дальнейшая политическая, экономическая, военная поддержка Украины продолжится», — подчеркнул Каспар Велдкамп.

Министр обороны Нидерландов отметил важность военной поддержки нашего государства, в частности, в поставках самолётов F-16.

Владимир Зеленский акцентировал, что Украина ожидает прибытия нидерландских истребителей F-16, которые помогут закрыть украинское небо и предотвратить атаки РФ на наши города и общины.

Также Президент вместе с министрами заслушал доклад командующего Военно-Морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы об оперативной ситуации в Чёрном море.

Одесса News информировала, что в День Военно-Морских сил ВСУ Президент Владимир Зеленский и оба министра из Нидерландов в Одессе почтил память военных моряков, отдавших свою жизнь в боях с российскими оккупантами.

Фото: сайт Президента Украины

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy