Президент Зеленский в Одессе поздравил военных моряков с Днём ВМС ВСУ

7 июля, будучи в Одессе с рабочим визитом, Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня Военно-Морских сил поздравил военных моряков и отметил их государственными наградами.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

«За время этой войны Украина получила совсем другой статус для Черноморского региона – этот регион теперь всегда будет свободен от российского доминирования. У нашего государства всегда будет свой флот – современный флот, собственное влияние и чёткая стратегия действий, новая Морская стратегия Украины. Всё это было бы невозможно без храбрости и результатов наших украинских морпехов», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил героизм моряков, воинов Речной флотилии, лётчиков авиации ВМС, зенитчиков, артиллеристов. Он также добавил, что все украинцы всегда должны помнить, через что проходят наши воины и по какой цене они защищают независимость нашей Украины.

Собравшиеся почтили память погибших героев.

Президент наградил отличившихся в бою морских пехотинцев орденом «Золотая звезда» Героя Украины, «Крестом боевых заслуг», орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, «За мужество» ІІ и ІІІ степеней, княгини Ольги ІІІ степени и Даниила Галицкого.

Глава государства вручил почётные знаки отличия «За мужество и отвагу» 26-му и 27-му отдельным дивизионам речных катеров Речной флотилии Военно-Морских сил ВСУ.

Одесса News информировала, что 7 июля 2024 года Президент Украины в Одессе почтил память павших моряков.

Фото и видео: сайт Президента Украины

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