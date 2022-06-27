Потери среди личного состава российских оккупантов достигли 35 000 военных

Потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли приблизительно 35 000 военных.
Об этом 27 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины.
За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 150 захватчиков.
Другие потери россиян составили:
- танки – 1552 (+20 за сутки);
- боевые бронированные машины – 3687 (+28);
- артиллерийские системы – 771 (+7);
- РСЗО – 243;
- средства ПВО – 101 (+2);
- самолёты – 217;
- вертолёты – 184;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6);
- крылатые ракеты – 139;
- корабли/катера – 14;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2575 (+11);
- специальная техника – 60.
«Наибольшие потери противник понёс на бахмутском и кураховском направлениях. Данные уточняются», – говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки подтверждённые потери врага на юге Украины составили 39 военнослужащих, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Николаевской и 1 — в Херсонской областях.
Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook
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