Потери среди личного состава российских оккупантов достигли 35 000 военных

Потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли приблизительно 35 000 военных.

Об этом 27 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 150 захватчиков.

Другие потери россиян составили:

танки – 1552 (+20 за сутки);



боевые бронированные машины – 3687 (+28);



артиллерийские системы – 771 (+7);



РСЗО – 243;



средства ПВО – 101 (+2);



самолёты – 217;



вертолёты – 184;



БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6);



крылатые ракеты – 139;



корабли/катера – 14;



автомобильная техника и автоцистерны – 2575 (+11);



специальная техника – 60.



«Наибольшие потери противник понёс на бахмутском и кураховском направлениях. Данные уточняются», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки подтверждённые потери врага на юге Украины составили 39 военнослужащих, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Николаевской и 1 — в Херсонской областях.

Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

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