В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Сухарский, светлая ему память

На фронте погиб 44-летний военный из села Плахтиевка Одесской области Олег Сухарский.
Об этом сообщила в Facebook Плахтиевская объединённая территориальная община.
Прощание с павшим Героем прошло 28 сентября.
У погибшего бойца остались жена и трое детей.
Одесса News сообщала о гибели в сентябре 2023 года на Мелитопольском направлении фронта защитника из Ширяево Одесской области Максима Бобейко.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Плахтиевская ОТГ/Facebook
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