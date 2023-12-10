В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Сухарский, светлая ему память

На фронте погиб 44-летний военный из села Плахтиевка Одесской области Олег Сухарский.

Об этом сообщила в Facebook Плахтиевская объединённая территориальная община.

Прощание с павшим Героем прошло 28 сентября.

У погибшего бойца остались жена и трое детей.

Одесса News сообщала о гибели в сентябре 2023 года на Мелитопольском направлении фронта защитника из Ширяево Одесской области Максима Бобейко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Плахтиевская ОТГ/Facebook

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