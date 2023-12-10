З Національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, цими днями відлетіли рожеві фламінго до Болгарії.

Частина зграй фламінго витримала потужний циклон і ще трималась деякий час у заповіднику. Але коли почався останній циклон, птахи полетіли у пошуках тепла.

За словами доктора біологічних наук, одеського еколога Івана Русєва, «велика зграя фламінго з нашого парку через Румунію долетіла до Болгарії. Молодих птахів бачили на соленому озері Шабла вже 29 листопада (координати 43.559085,28.588337). Про це нас поінформував наш колега і друг нацпарку Michail Iliev з Болгарського товариства охорони птахів, який зробив фото пташеня з кільцем з України — UA 15, яких ми кільцювали у вересні 2023 року».

Іван Русєв повідомляє також, що, «як мінімум, одна молода птаха на міграційному шляху по дорозі впала біля Жебриянівських плавнів між с.Приморське та м.Вилкове. Фламінго перед ніччю виловили в каналі, де він би змерз, або хижаки його з’їли. Наші співробітники нацпарку забрали його у місцевих мешканців до офісу парку. Цей птах дуже довірливий і дозволив мені з ним сфотографуватися».

«Зараз ми передаємо молоду птаху, якого окільцювали, до Одеського зоопарку, де є зграйка з декількох дорослих птахів, є також реабілітаційний центр. Навесні сподіваємось випустити його в природу Тузлівських лиманів», — пише Іван Русєв.

Іван Русєв та ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров у вересні 2023 року з окільцьованим фламінго у «Тузлівських лиманах»

Зараз на причорноморських лиманах знову гамірно, адже з різних місць до Національного природного парку прилетіло багато галагазів. Найбільш чисельними на лиманах Причорномор’я зараз є качки таких видів, як, попелюхи, чернь чубата, мала чирянка та крижень.

«Чисельність галагазів зараз в НПП «Тузлівські лимани» — більш 30 тисяч тільки на двох лиманах Шагани та на південній частині Алібея. Чисельність галагазів на лиманах зараз повністю залежить від наявності корму. Раціон галагаза складається переважно з поживи тваринного походження. Харчується дрібними ракоподібними, молюсками, і взимку в невеликій кількості вживає в їжу вегетативні частини рослин і водорості. Чималу частку складають рачки артемії (Artemia salina) і личинки деяких двокрилих. Але найбільша доля в його їжі зараз це тонни червоного мотиля.

Галагаз часто борознить каламутні мулисті узбережжя лиманів — витягує шию і повертає її вправо-вліво, пропускаючи через дзьоб весь намул. На внутрішніх водоймах здобуває поживу на плаву, але на відміну від більшості качок, все одно не пірнає.

Галагаз — довірливий і естетично привабливий птах, справжня перната прикраса Тузлівських лиманів.

Невтомні праівники парку допомагають птахам пережити зимовий перод і дочекатись весни й нашої Перемоги.

Одесса News у попередньому випуску серії екологічних публікацій про Національний природний парк «Тузлівські лимани» інформувало про те, що відбувається зараз, у цей зимовий час, у Національному парку.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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