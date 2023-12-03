До Національного природного Парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, прийшла зима.

«Зима схожа на справжню Снігову королеву. Вона холодна, але дуже красива, її прекрасними білими нарядами зі снігу і прикрасами з діамантів льоду не можна не захоплюватися», — описується ця пора року на сторінці НПП у Facebook.

Що відбувається зараз, у цей зимовий час, у Національному парку?

«Рослини взимку перебувають у стані глибокого спокою. Сніговий покрив має для них важливе значення. Вкриваючи землю, мов килимом, він захищає рослини від переохолодження. У підводному царстві взимку тихо. Риби живуть біля дна, де завжди зберігається стала температура — не нижча від +4°С. Тварин від морозів захищає густе хутро і запас жиру», — йдеться у публікації.

Важче птахам. «Зимівля птахів пов’язана з труднощами добування необхідної кількості поживи. Це зумовлюється як зменшенням кількості їжі (зникнення багатьох комах, обсипання насіння, ягід), так і меншою можливістю добути її у зв’язку із зменшенням світлової частини доби, наявністю снігового покрову, замерзанням більшості водойм. Деякі з наших зимуючих птахів тримаються поблизу житла людей і живляться різними відходами, або смаколиками у годівничках», — пишуть спостерігачі природи.

Один з найбільш шанованих природознавців — доктор біологічних наук, одеський еколог, працівник НПП Іван Русєв інформує, що рожеві фламінго пережили всі циклони, що пронеслись одеським регіоном, а їх чимало — «1520 дорослих, 170 молодих сіреньких і 80 біло-сірих (2-й рік життя) рожевих фламінго — неймовірні і неповторні зграї рожевих родзинок Тузлівських лиманів. Всі молоді фламінго, які народились у нас у нацпарку, вже піднялися на крило і мандрують по лиманах у заповідній зоні разом з дорослими. В телескоп вдалося розгледіти 6 молодих фламінго з жовтими кільцями, яких ми кільцювали нещодавно, Служба державної охорони нашого нацпарку дбає про їх безпеку».

Скачуть по снігових наметах і гілках дерев горобці, щиглики, чижі, шукаючи собі якусь поживу.

«Горобець — один з найпоширеніших птахів як в Україні, так і на Землі. А ви знали, що горобці — однолюби? Вони створюють сім’ю раз і на все життя. За будівництво гнізда відповідальні самці. Поки йдуть роботи, вони намагаються привабити партнерок. Горобчихи оцінюють горобця і нерухомість і тоді роблять своє рішення. Це дуже плодовиті пташки. Всього за кілька літніх місяців, вони можуть знести по 2-3 кладки», — свідчать орнітологи Парку.

Співочі щиглики попри свою вагу в 20 грамів відносяться до птахів, які допомагають природі тим, що вбивають дрібних комах, які псують дерева, і також завдяки їм не поширюються шкідливі насіння рослин, бо вони їх поїдають.

Не менш співочими є чижі. Крім власного співу, чижики ще відрізняються геніальним талантом пародиста. Вони можуть дуже легко переймати манеру співу інших птахів, якщо знаходяться недалеко від них. А ще вони майстерно вміють ховатися і маскуватися. У природних умовах вони настільки ретельно маскують свої гнізда, що знайти їх стає просто неможливо. Саме тому часто говорять, що чижики у своїх гніздечках ховають спеціальні чарівні камінці, які роблять їх невидимими. Весь тягар будівництва тих гнізд лягає в парі на самку. Їх гніздо – затишна чаша, вистелена м’якими мохами, корінцями і травами, з пір’ям і пухом.

Цей період трохи небезпечний для омелюхів, які пізньої осені наїдаються основним своїм кормом — ягодами, що перебродили через мінливу погоду — із нічними заморозками та денними відлигами. В результаті цього природного процесу птахи страждають, хмеліючи від такого раціону. Це явище для них дуже небезпечне, тому що, втрачаючи орієнтацію під час польоту, вони натикаються на різні перепони — дерева і навіть стіни будинків, а іноді просто падають в замети та замерзають.

Серед водоплавних птахів на території Парку можна зустріти в цнй час 3 види лебедів — шипуна, кликуна та малого. Гніздиться у нас лише лебідь-шипун. Інші прилітають до нас тільки взимку з далекого Сибіру. Ще одним з яскравих водоплавних зимувальників, яких під час міграції та зимівлі у НПП «Тузлівські лимани» може збиратися понад 1000 особин, є галагаз. Ці птахи не заморочуються щодо будівництва своїх помещкань, а гніздяться в норах лисиць чи борсуків.

Для зимуючих птахів цей період року дуже важкий. Адже через холод вони втрачають багато енергії, а для того, щоб зігрітися, їм необхідно достатньо їжі.

Але невтомні праівники парку допомагають птахам пережити зимовий перод і дочекатись весни й нашої Перемоги.

Одесса News у попередньому випуску серії екологічних публікацій про Національний природний парк «Тузлівські лимани» інформувало, як штормову негоду пережили мешканці цієї заповідної зони.

Фото: Іван Русєв, Олександр Бронсков/Facebook

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