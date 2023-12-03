В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Водолазкин, светлая память

На войне погиб защитник из Одесской области Александр Водолазкин.

Об этом сообщает Саратский поселковый совет.

Александр родился 25 февраля 1983 года в посёлке Сарата. Окончил Саратскую общеобразовательную школу. Некоторое время работал строителем. Друзья погибшего отмечают, что он был общительным человеком с множеством друзей, самостоятельно воспитывал дочь.

После начала полномасштабной войны России против Украины Александр пошёл защищать Украину и погиб 9 сентября этого года вблизи населённого пункта Терны Донецкой области.

Прощание с Героем прошло 20 сентября в Сарате.

Одесса News сообщала, что 18 сентября в Одессе простились с погибшим защитником Украины, начальником медпункта 22-ой отдельной механизированной бригады, младшим лейтенантом Ростиславом Швецом.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Саратcкий поссовет/Facebook

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