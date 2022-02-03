Таяние льдов в Гренландии повысило уровень мирового океана

Таяние ледникового щита Гренландии привело к повышению уровня мирового океана на 1,2 сантиметра только за последние 20 лет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на dpa-international.

По данным спутниковой миссии GRACE, ледниковый щит Гренландии потерял около 4 700 гигатонн льда с начала измерений в апреле 2002 года. Одна гигатонна эквивалентна 1 миллиарду тонн.

Этого количества достаточно, чтобы затопить на полметра всю территорию Соединённых Штатов.

Ледниковый щит Гренландии занимает четыре пятых от общей площади самого большого острова Земли. Только Антарктический ледниковый щит больше его по размеру.

Отмечается, что Гренландия максимально пострадала от изменения климата, поскольку Арктика уже прогрелась гораздо больше, чем какой-либо иной регион на Земле.

Как сообщала Одесса News, международная группа полярных исследователей установила, что скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилась в семь раз.

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