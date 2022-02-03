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  4. За сутки в Одессе заболели короновирусом 2982 человека

За сутки в Одессе заболели короновирусом 2982 человека

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За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 2982 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Из этого количества 1708 заболевших женщин и 1274 мужчины (в том числе 249 детей и 24 медицинских работника).

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (1506 человек).

За прошедшие сутки проведено 8537 ПЦР-исследований и 131 тест методом ИФА.

Суточная статистика по новой административной структуре:

– новые больные:

  • Подольский район – 194
  • Раздельнянский район – 100
  • Березовский район – 167
  • Одесский район – 2146
  • Белгород-Днестровский район – 125
  • Болградский район – 12
  • Измаильский район – 248.

– летальные случаи:

  • Белгород-Днестровский — 3
  • Березовский район — 1
  • Измаильский — 3
  • Одесский район – 6
  • Подольский район — 1ю

Выздоровели 245 человек.

Как сообщала Одесса News, предыдущий суточный показатель заболевших в Одессе  —  2725.

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