За сутки в Одессе заболели короновирусом 2982 человека

За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 2982 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
Из этого количества 1708 заболевших женщин и 1274 мужчины (в том числе 249 детей и 24 медицинских работника).
Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (1506 человек).
За прошедшие сутки проведено 8537 ПЦР-исследований и 131 тест методом ИФА.
Суточная статистика по новой административной структуре:
– новые больные:
- Подольский район – 194
- Раздельнянский район – 100
- Березовский район – 167
- Одесский район – 2146
- Белгород-Днестровский район – 125
- Болградский район – 12
- Измаильский район – 248.
– летальные случаи:
- Белгород-Днестровский — 3
- Березовский район — 1
- Измаильский — 3
- Одесский район – 6
- Подольский район — 1ю
Выздоровели 245 человек.
Как сообщала Одесса News, предыдущий суточный показатель заболевших в Одессе — 2725.
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