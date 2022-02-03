Баскетбольная Суперлига: «Мавпы» победили «Одессу»

В матче баскетбольной Суперлиги «Черкасские Мавпы» победили на домашней площадке «Одессу» – 82:78.

Об этом сообщает БК»Одесса» на своей странице в Facebook.

Самые результативные игроки матча: Томс Лейманис («Одесса») — 18, Чарльз Каллисон («Одесса») — 18, Андрей Агафонов («Одесса») — 17.



Ситуация в верхней части турнирной таблицы: 1.«Прометей» – 24 победs (24 матчей) – 100%, 2.«Будивельнык» – 20 (27) – 74%, 3.«Киев-Баскет» – 18 (26) – 69%, 4.«Днепр» – 16 (26) – 61%.

Как сообщала Одесса News, в январе «Химик» (Южный) проиграл команде «Прометей» (Слобожанское) со счётом 62:92, а «Одесса» – «Запорожью» – 76:83.

Фото: БК»Одесса»/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod