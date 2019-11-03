Команда баскетболистов из Южного одержала пятую победу в сезоне

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. Южненский «Химик» на своей площадке обыграл «Николаев» 77:65.

Об этом сообщает Укринформ.

«Действующий чемпион добыл в этом сезоне уже пятую победу, уверенно обыграв дома «Николаев» 77:65. Самые результативные игроки матча: Льюис Салливан (20 очков) — «Химик», Максим Луценко (18 очков) — «Николаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осле этой победы «Химик» набрал 11 очков и поднялся на второе место. Лидирует в чемпионате «Прометей», в активе которого 6 побед и 13 очков.

Напомним, 31 октября в матче аутсайдеров «Одесса» на собственной площадке обыграла «Николаев» 74:73.