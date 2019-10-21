Баскетболисты южненского «Химика» с трудом обыграли «Запорожье»

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

Как сообщает спортивное издание XSport, команда из Южного одержала четвёртую победу в сезоне, обыграв в гостях «Запорожье» со счётом 88:81.

«Гости с разницей в 9 очков выиграли первую четверть, но уже к концу третьей десятиминутки разбазарили это преимущество и даже уступали в счёте. Тем не менее, в начале заключительной четверти «Химик» сделал рывок 15:2, который позволил ему не просто вновь выйти вперёд, но и по итогу победить в матче», — говорится в сообщении.

Самые результативные игроки матча: Брэндон Рэндольф (22 очков) — «Запорожье», Льюис Салливан и Айзея Уильямс (оба по 19 очков) — «Химик».

После этой победы «Химик» набрал 9 очков и догнал «Днепр», который занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. А лидирует — «Прометей», который выиграл все матчи и набрал 10 очков.

Как сообщала Одесса News, баскетбольная команда «Одесса» победила на выезде «Запорожье» со счётом 87:77.