Скоро зима: зимние куртки лучше одеть от Спортмастер

Женские зимние куртки должны соответствовать многим требованиям: высокое качество пошива, износоустойчивость, сохранение тепла, лаконичный дизайн.

Широкий выбор моделей позволяет подобрать красивую и удобную одежду, в которой будет комфортно даже при сильных морозах. Купить женскую зимнюю куртку в интернет-магазине Спортмастер вы можете по доступным ценам, а оформить доставку можно до выбранного магазина или отделения курьерской службы.

Куртка женская зимняя в Украине предлагается Спортмастером в трёх основных видах:

Пуховые куртки. Наполнитель – натуральный утиный пух и утиное перо. Такие куртки подходят для очень низких температур. Если зима будет морозной, выбирайте одежду с наполнителем пух и перо в соотношении 70% на 30%, 80% на 20% или 90% на 10%. Чем больше пуха в куртке, тем она теплее.

Качественные модели верхней одежды для женщин предлагает бренд Fila. Его куртки содержат 80-90% натурального утиного пуха и только 10-20% пера.

Утеплённые куртки. Наполнитель – синтепон, полиэстер. Это синтетические материалы, отличающиеся лёгкостью и устойчивостью к влаге. Такие женские зимние куртки идеально подходят для активного отдыха. Например, Puma предлагает удлинённые модели женской верхней одежды в спортивном стиле.

Утеплённые пальто. Наполнитель – синтетический материал (синтепон, полиэстер). Одежда для максимальной защиты от холода. Удлинённая модель не сковывает движения, а синтетический наполнитель отлично удерживает тепло.

Выбирая наполнитель, учитывайте свою активность. Для занятий спортом стоит купить женскую зимнюю куртку с синтетическим наполнителем. Она лёгкая, практичная и не впитывает влагу. Пуховики отлично подходят сноубордисткам, а также для носки в сильные морозы.

При выборе тёплой женской зимней куртки обязательно учитывайте вид спорта, которым вы занимаетесь. Этот параметр определяет фасон и длину одежды, толщину наполнителя.

Спортмастер предлагает женские зимние куртки в Украине по низким ценам для таких видов спорта, как:

Походы. Теплые куртки с пуховым или синтетическим наполнителем надежно защищают от холода, ветра и осадков в походах. Бренд Outventure выпускает отличные варианты для активного отдыха на воздухе – верхнюю одежду с водоотталкивающей обработкой ADD DRY, защищающей от влаги и грязи. Для походов в морозные дни идеально подходят курки Columbia. Удлиненные модели защищают от осадков и ветра, а пуховой наполнитель обеспечивает тепло при температуре воздуха до -35 градусов.

Путешествия. Для путешествий выбирайте лёгкую одежду, которая хорошо сидит по фигуре. Бренд Merrell предлагает недорогие женские пуховые зимние куртки, наполнитель которых на 90% состоит из утиного пуха. Обратите внимание и на утеплённое пальто IcePeak с водонепроницаемой мембраной Super Soft Touch.

Сноубординг. Качественные и дешёвые женские зимние куртки выпускает Termit. Производитель учёл требования сноубордисток и создал коллекцию одежды, которая отличается удобством, отличными показателями водонепроницаемости и паропроницаемости. Такие куртки имеют много карманов, в том числе для маски и Ski-pass. Предусмотрена снегозащитная юбка, отверстия на молнии для воздухообмена и артикулируемые локти для свободы движений.

Спортивный стиль. Крепкие, тёплые, с хорошим воздухообменом куртки предлагают торговые марки Puma, Nike и Demix. Для большей защиты от холода выбирайте удлинеёные модели спортивных курток от Kappa и Fila.

В интернет-магазине Спортмастер представлены недорогие и практичные зимние женские куртки. Их отличает продуманный крой, оригинальный фасон или, наоборот, классическая строгость.

В Спортмастер можно недорого купить женскую зимнюю куртку из новой коллекции. Предлагается множество товаров со скидкой, что позволяет оценить высокое качество спортивной одежды.