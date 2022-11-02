Как правильно носить боди в холодное время

Боди уже давно не используется только как нижнее бельё. Эта одежда получила вторую жизнь, когда стала использоваться как замена футболке, топу или гольфу.

Сегодня боди в INTERTOP представлены известными украинскими и иностранными брендами: ISSA Plus, Gepur, DARI CO и другие.

Джинсы и боди: простая комбинация

Беспроигрышный вариант — комбинация из боди и джинсов. Особенно хорошо это в том случае, если обтягивающий боди соединяют со свободными штанами. Для этого подойдут:

свободные джинсы-бананы;

прямые слоучи;

модные боковые разрезы и необработанный край.

К этому образу отлично подойдут туфли на каблуках, массивные ботинки тёмного или бежевого оттенка. Сверху в холодное время можете накинуть пиджак в гусиную лапку или кардиган.

Боди и юбка до колена

Для женщин, которые хотят выглядеть стильно, подойдёт комбинация из боди и юбки. Верх может быть обычным трикотажным в рубчик или особым изысканным с рукавами-фонариками. В сочетании с юбкой вы можете подчеркнуть особенности фигуры.

Корректировать силуэт вы можете с помощью длины юбки. Для добавления строгости можете использовать юбку-карандаш до колена, а для сексуальности — модель до коленей из кожи или в геометрический принт.

Популярные цвета в сезоне 2022-2023

Выбирайте модели с учётом основных тенденций. Для осени этого года и зимы следующего лучше выбирать:

чёрный — нейтральный цвет, который одинаково стильно подчеркнёт смуглую и бледную кожу;

в полоску — цветовые сочетания могут быть контрастными и нежными с едва заметным переходом;

бежевый — приятные оттенки от молочного до бледно-розового идеально подойдут блондинкам и светло-русым девушкам;

с принтом — абстракция, анимационные рисунки, патриотические узоры до сих пор популярны.

Если вы в холодное время выбираете боди с вырезом майки, то сверху можете накинуть пиджак или вязаный кардиган. Во многих коллекциях боди уже сделаны как готовый свитер. Такие модели предлагают ISSA Plus, Maritel.