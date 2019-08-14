Деми Мур и Пинк одели «прикиды» от украинских дизайнеров

Голливудская актриса Деми Мур и американская певица Пинк похвастались одеждой от украинских дизайнеров.

Деми Мур облюбовала изумрудное вышитое платье от дизайнера Виты Кин.

Фотографию со своей собачкой Мерпл в новом наряде она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

«Мерпл делает откровенным любой образ. Но моему платью от Vita Kin это никак не вредит», — подписала фото знаменитость.

Кстати, это уже не впервые Деми Мур надевает украинскую сорочку. Ранее звезда пришла на выставку в ярко-желтом платье.

Американская певица Пинк выбрала украинский бренд для выступления на популярном шоу. Она надела асимметричный жакет от бренда Valery Kovalska.

Об этом идёт речь в Инстаграме дизайнера.