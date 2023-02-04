Умер всемирно известный модельер Пако Рабанн

Всемирно известный модельер испанского происхождения Пако Рабан умер в возрасте 88 лет.

Об этом заявил представитель испанской группы Puig, контролирующей лейбл Paco Rabanne, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Дизайнер, настоящее имя которого Франсиско Рабанеда и Куэрво, скончался в Портсалле во Франции. Причина смерти кутюрье не называется.

Пако Рабанн родился в 1934 году в Басконии, после смерти отца его семья переехала во Францию.

В 1960-х Пако Рабанн стал революционером в мире моды. В 1966 году в Париже дизайнер представил свою первую коллекцию: двенадцать моделей из «современных материалов»: бумаги, пластика, металла – на босоногих белых и темнокожих девушках. Его показ отметила международная печать.

Рабанн продолжил экспериментировать, создал коллекцию нарядов из бумаги, которую считал одеждой будущего. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи и металла, плетёные кольчуги с добавлением сухих цветов, кружева.

Геометрические прогрессии, комбинирование материалов – Пако Рабанн использовал всё.

В 1969 году дизайнер создал свои первые духи «Calandre», а в 1973-м перевернул мир парфюмерии, создав мужской аромат с ароматами цветов и дерева – Paco Rabanne pour Homme.

Пако Рабанн также известен как дизайнер костюмов для театра и кино. Он разработал костюмы для более 35 фильмов, а также для множества театральных постановок и балетов. Один из самых знаменитых костюмов в кино был разработан для Джейн Фонды, снимавшейся в фантастическом фильме «Барбарелла».

Модельер написал о своём творчестве пять книг.

Он не раз посещал Киев.

18 февраля ему должно было исполниться 89 лет.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида.

Фото из открытых источников

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod