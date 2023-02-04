Умер всемирно известный модельер Пако Рабанн

Всемирно известный модельер испанского происхождения Пако Рабан умер в возрасте 88 лет.
Об этом заявил представитель испанской группы Puig, контролирующей лейбл Paco Rabanne, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
Дизайнер, настоящее имя которого Франсиско Рабанеда и Куэрво, скончался в Портсалле во Франции. Причина смерти кутюрье не называется.
Пако Рабанн родился в 1934 году в Басконии, после смерти отца его семья переехала во Францию.
В 1960-х Пако Рабанн стал революционером в мире моды. В 1966 году в Париже дизайнер представил свою первую коллекцию: двенадцать моделей из «современных материалов»: бумаги, пластика, металла – на босоногих белых и темнокожих девушках. Его показ отметила международная печать.
Рабанн продолжил экспериментировать, создал коллекцию нарядов из бумаги, которую считал одеждой будущего. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи и металла, плетёные кольчуги с добавлением сухих цветов, кружева.
Геометрические прогрессии, комбинирование материалов – Пако Рабанн использовал всё.
В 1969 году дизайнер создал свои первые духи «Calandre», а в 1973-м перевернул мир парфюмерии, создав мужской аромат с ароматами цветов и дерева – Paco Rabanne pour Homme.
Пако Рабанн также известен как дизайнер костюмов для театра и кино. Он разработал костюмы для более 35 фильмов, а также для множества театральных постановок и балетов. Один из самых знаменитых костюмов в кино был разработан для Джейн Фонды, снимавшейся в фантастическом фильме «Барбарелла».
Модельер написал о своём творчестве пять книг.
Он не раз посещал Киев.
18 февраля ему должно было исполниться 89 лет.
Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида.
Фото из открытых источников
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