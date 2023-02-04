Одесский оперный театр приглашает насладиться оперной классикой

11 февраля на сцене Одесского Национального академического театра оперы и балета — одно из самых популярных представлений в мире — опера «Кармен».

Произведение Жоржа Бизе «Кармен» считается одним из самых знаменитых в мире.

Гениальный французский композитор Жорж Бизе начал работу над разговорной оперой в 1874 году. Либретто написали Анри Мельяка и Людовик Галлю, основываясь на одноименной новелле Проспера Мериме. Через год состоялась премьера оперы в Париже, которая… закончилась грандиозным провалом. Для тогдашней публики на сцене всё было разыграно слишком реалистично. Но именно разгромные рецензии создали произведению ажиотаж, принеся ему огромную популярность. С тех пор востребованность оперы отнюдь не угасла.

Вы можете насладиться этой жемчужиной оперного искусства в 16 часов.

Опера в 4-х действиях выполняется на французском и сопровождается украинскими синхронными титрами.

Продолжительность – 3,5 часа (с антрактами).

Не упустите эту яркую и страстную постановку. Насладитесь оперной классикой. Яркие костюмы, напряжённый сюжет и блестящая игра артистов.

Билеты от 100 до 500 гривен можно купить здесь.

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