Как провести выходные дни 10-11 октября в Одессе

В ближайшие выходные дни — 10 и 11 октября — в Одессе планируется много интересного. Как их лучше провести, несмотря на карантинные ограничения?

Выбор, как всегда, за Вами.

10-11 октября Одесское киберспортивное сообщество SkiLL_UA проводит турнир DOTA2 Odessa Cup 1×1, также запланировало до 17 октября турнир CS:GO School Leaugue 5×5 (с 16 часов) и по 18 октября CS:GO Students Leaugue 5×5 (начало с 18 часов) в режиме онлайн. Участие во всех турнирах и лигах бесплатное. Регистрация на все турниры по ссылке http://updater.com.ua/.

10 октября в 19:00 искромётная комедия Лекарство от депрессии» о женском счастье в звёздном исполнении актёров Одесского академического Русского драматического театра. Полтора часа смеха и позитива – лучший театральный антидепрессант года. Цена билетов от 60 до 200 гривен.

10 октября в 19:00 в Доме клоунов комедия «Одесский подкидыш». Обхохочетесь! Цена билетов от 180 до 350 гривен.

10 октября в 16:00 под конец сезона Зелёный театр устраивает благотворительный ужин для любимых одесситов — поклонников театрального искусства. Будет всё, что должно быть на самом запоминающемся вечере сезона: музыка от одного из лучших пианистов Европы — Алексея Ботвинова, ужин и меню — от ресторана Frebule и Виктории Гладченко, а ещё — эстетичный декор, атмосфера праздника и флёр приятной семейной встречи.В этот день вы проведёте время в компании единомышленников и друзей, побываете на необычной (почти ночной) экскурсии по театру и посмотрите на любимое пространство с совершенно другой стороны. Ведущий вечера — Павел Кошка. Цена билетов от 2 500 гривен.

10 октября в 12:00 в Одесском ТЮЗ «Вверх тормашками» — мудрая добрая сказка о том, как дети, желающие до всего докопаться самостоятельно, делают-таки правильные выводы и совершают правильные поступки. Цена билетов от 100 до 150 гривен.

10 октября Музей западного и восточного искусства ждёт в гости всех ценителей творчества нидерландского художника Яна Ван Эйка на лекцию о мастере. Посетители познакомятся с наиболее известными живописными шедеврами художника, а также секретами и символами, таящимися в его картинах. Начало в в 14:00. Стоимость билетов – 20-55 грн.

10 октября в 11.00 в Доме клоунов — DinoShow — развлекательное шоу с участием смешных и забавных динозавров и весёлых ведущих. Динозавры развеселят зрителей зажигательными танцами, играми и конкурсами. Каждому юному зрителю на время шоу выдадут интерактивную палочку, а в фойе можно будет сфотографироваться в Дино фото-зоне. Рекомендовано для возрастной категории от 5 лет. Стоимость билетов – 150-250 грн.

10 октября на сцену Одесской филармонии выйдет Игорь Губерман. Тонкий сатирик представит на суд одесской публики свою программу «Каждый день – праздник», посвящённую выходу одноименной книги автора. Игоря Губермана называют современным Омаром Хайямом. Начало в 19:00. Стоимость билетов – 150-600 грн.

10 и 11 октября в одесском клубе «Шкаф» пройдут «Барахольные выходные». Можно будет обзавестись дизайнерской одеждой или аксессуарами и дать им вторую жизнь. На два дня территория клуба превратится в ярмарку товаров, как уже бывших в употреблении, так и абсолютно новых. Здесь будут представлены магазины дизайнерской одежды, проекты по переработке б/у одежды из масс-маркета в авторскую, украшения и аксессуары, спортивный инвентарь, антиквариат и музыкальные инструменты. Начало в 12:00. Вход свободный.

10-11 октября в Одессе состоятся традиционные забеги соревнований «5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON 2020», но в нетрадиционном формате — ONLINE. Забеги ODESA HALF MARATHON будут организованы дистанционно: пробежать выбранную дистанцию можно в любом городе и по любому маршруту. Для участия необходимо зарегистрироваться, получить стартовый пакет и на старте иметь с собой смартфон. https://youtu.be/nZtfua_XgfA. Для участия в таком мероприятии нужен только телефон или GPS-устройство, которое зафиксирует пройденную дистанцию. Преодолев её, бегун получает медаль финишёра также, как и на обычном забеге. Для участия, прежде всего, нужно выбрать дистанцию (4,2 км, 10 км, 10 км для ветеранов АТО и 21 км), забег (или все четыре) и зарегистрироваться. Если осуществить раннюю регистрацию, то можно получить стартовый набор с именным стартовым номером и медалью перед забегом (стоимость доставки Новой Почтой включена в стоимость регистрации как для бегунов в Украине, так и иностранных участников за рубежом). Если регистрация пройдёт в поздние сроки, то именной стартовый номер высылается на электронную почту, а остальные — через 21 день после забега. Затем надо выбрать, в какой из двух дней (субботу или воскресенье) бежать, выбрать время и самостоятельно составить маршрут во время подготовительных тренировок. Перед стартом необходимо прикрепить стартовый номер и включить программу для трекинга, которая зафиксирует твою дистанцию. Дальше только ты и бег.

10-11 октября садовый центр «Ваш Сад» приглашает на осеннюю выставку кактусов и суккулентов. В экспозиции самые необыкновенные представители зелёного мира – уникальные цветущие растения, живые камни и самые эффектные экземпляры кактусов. При себе необходимо иметь маску и соблюдать дистанцию. Вход свободный.

10-11 октября в творческом пространстве «Диалоги» начала свою работу выставка «Мир на контрастах» — студенты «грековки» Яна Козакова, Александр Макогон и Алёна Винниченко поделились своей мистической чёрно-белой графикой, населённой ангелами, ведьмами и демонами.

До 11 октября галерея ArtOdessa в Летнем театре Городского сада представляет арт-проект Сергея Лиховида «Ланч брейк» (Lunch break). «Ланч брейк» — это заобеденные размышления на тему нашего бытового, домашнего, далёкого и не очень будущего… .

11 октября в 18:30 Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на гала-концерт артистов балета «Посвящение Петру Ильичу Чайковскому». Концерт продолжительностью в один час пройдёт без антракта. Цена билетов от 40 до 330 гривен.

До 12 октября в одесском порту ракетоносный эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35. Корабль ошвартовался у 16-го причала морского вокзала.

До 15 октября в парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, на площадке «Огни Маяка», под открытым небом обновлённая экспозиция об истории судоходства и мореплавания. Время работы — с 10:00 до 16:00. Среди прочих экспонатов на выставке представлены корабли в натуральную величину. Выставка не смогла вместить все реконструированные суда, часть из них представлена на фотографиях. Отдельный раздел выставки посвящён реконструкции древних якорей, уникальную историю которых хранят воды Одесского залива.

До 29 ноября в Одесском художественном музее выставка Михаила Ревы «Откровение/Revelation». Выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссера Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведенный в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.

Уютных выходных!

Фото: ТАЙМЕР, Одесса News, Думская