Зеленский присвоил почётные звания одесским юристам

По случаю Дня юриста за весомый личный вклад в развитие правового государства, многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм Президент Украины Владимир Зеленский наградил группу юристов Украины, в том числе Одесской области, государственными наградами.

Соответствующий Указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

В частности, Почётного звания «Заслуженный юрист Украины» удостоены БАКАЯНОВА Нана Мезеновна — адвокат, ЗАГОРОДНИЙ Игорь Викторович — доцент кафедры Национального университета «Одесская юридическая академия» и ФЕДАК Светлана Ивановна — руководитель аппарата Киевского районного суда города Одессы.

Как сообщала Одесса News, в октябре Президент Украины наградил государственными наградами группу одесских работников образования.