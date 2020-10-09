Зеленский присвоил почётные звания одесским юристам

По случаю Дня юриста за весомый личный вклад в развитие правового государства, многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм Президент Украины Владимир Зеленский наградил группу юристов Украины, в том числе Одесской области, государственными наградами.
Соответствующий Указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины.
В частности, Почётного звания «Заслуженный юрист Украины» удостоены БАКАЯНОВА Нана Мезеновна — адвокат, ЗАГОРОДНИЙ Игорь Викторович — доцент кафедры Национального университета «Одесская юридическая академия» и ФЕДАК Светлана Ивановна — руководитель аппарата Киевского районного суда города Одессы.
Как сообщала Одесса News, в октябре Президент Украины наградил государственными наградами группу одесских работников образования.