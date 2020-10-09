Кому в Одессе 10 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Авиационная: 38, 38А, 38Б, 38/40, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54А, 56, 58 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Александра Невского: 41, 41/2, 43 0:00

10 окт. 23:00

10 окт. Заплан. Александровский проспект: 34 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Алексеевская площадь: 11, 13 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Андреевского: 8, 16 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. 10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Артиллерийская: 3А 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Атамана Чепиги: 3, 5, 7, 9А, 9Б, 11, 13, 15 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Багрицкого: 9, 9-Б, 9В, 24, 24-А, 24А, 26, 28, 30, 32а, 34, 36, 36А, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 48, 48А, 48б, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 55А, 56, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 67Б, 69, 71, 71А, 71Б, 73, 73А, 73/Б, 75, 75А 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Бадаева: 4 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Базарная: 91, 93, 95, 120, 1203 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Балковская: 1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12Г, 21, 23, 25, 27, 31 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Бисквитный переулок: 16 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Болгарская: 1 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Ботанический переулок: 2, 2А 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Бреуса: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 6, 8, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15Б/1, 17, 17А, 17б, 19, 19/3, 21/2, 23, 25, 25А, 25б, 27, 27А, 29, 29а, 31, 31А, 33, 35, 35/2, 37, 39, 43а, 61, 61/6, 61/9, 61/.9 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Бунина: 2, 5, 7, 8, 19, 21 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Бунина: 13, 16а, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 40 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Ванный переулок: 1, 3, 3А, 3/12 9:00

10 окт. 18:00

10 окт. Заплан. Ватутина Генерала: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Веры Инбер переулок: 5 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Весенняя: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9/2, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 27, 27а, 29, 29А, 29Б, 33, 41 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Ветрогонова: 32, 32а, 34, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 44 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Винниченко Владимира: 5, 6, 7, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Военный спуск: 1, 3, 6, 8, 14, 18 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Вокзальный переулок: 5, 11, 25 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Воробьёва Академика: 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48А 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Воронцовский переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Вице-адмирала Жукова: 2, 4, 12, 25, 27 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Гагарина проспект: 2, 4, 6А, 7, 8А, 11, 12, 13 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Гайдара: 40, 74б 0:00

10 окт. 23:00

10 окт. Заплан. Гарина: 24, 26, 27, 29, 29а, 29б, 31, 33А, 33б, 35, 35А, 37, 37а, 39, 41а, 41Б 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Герцена переулок: 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 51 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Герцена: 2, 4А, 5, 9 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Героев пограничников: 1, 3, 7, 9, 11 9:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Гимназическая: 3, 4, 5, 7, 8/10, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 2224 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Глиняная: 27, 28, 28/1, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 41/1, 41А, 42, 43, 44, 46, 48 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Гоголя: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 23 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Гоголя: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 23 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Гордиенко Яши: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Греческая: 20, 22, 24, 33, 35 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Греческая: 7, 11, 12, 14, 15 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Дальневосточная: 20, 21, 21а, 22, 22а, 22А1, 23, 23/а, 23А, 23б, 25, 26, 27, 27б, 28, 29, 29А, 30, 30а, 31, 31б, 32, 33а, 33б, 34, 35, 35Б, 36, 37, 37-а, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 41в, 42, 43, 44, 46, 47а, 47б, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 60а, 60Б 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Дворянская: 6, 7, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 33 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Деволановский спуск: 1, 12 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Дегтярная: 3, 6, 8, 10 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Дерибасовская: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Дерибасовская: 1, 3, 5 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Джутовый переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Довженко: 1, 3, 8А, 10, 10А 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Еврейская: 20, 22, 28, 30 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Екатерининская площадь: 4а, 6, 6/8, 8 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Екатерининская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8/10, 9, 17, 24, 25, 26, 30, 31/33, 35, 39, 3133 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Екатерининская: 2 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Екатерининская площадь: 1, 3, 5 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Елисаветинская: 1, 3, 6, 7, 7а, 9, 9А, 10, 11, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 21а 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Ефимова: 2, 3, 4, 6, 7, 7/3, 7а, 8, 8А, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22Б, 22В, 24, 24А, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 34б, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42-А, 43, 45, 47, 49, 261 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Жуковского: 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 22а, 22П, 23, 26, 40, 42, 43, 45, 47 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Зелёная: 1, 1А, 3, 7, 9, 11, 12, 12Б, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32А, 32б, 36, 38, 40, 40а, 42, 243 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Известковый посёлок: 17, 22, 28, 32А, 34, 34А 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Известковая: 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 69А, 73, 75, 77, 81 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Известковый 2-й переулок: 3, 4-6 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Известковый 3-й переулок: 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Канатная: 10, 11, 13, 13/1, 15, 16, 17, 19, 19/21, 21, 1921 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Канатная: 72, 74, 76, 76ж, 78, 95, 97, 100/3, 100/4, 100/5, 101, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103, 130, 132, 971 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Карантинный спуск: 1 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Кармена Романа: 8, 9, 9А, 9б, 10, 11, 11А, 13, 15 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Каркашадзе переулок: 3/1, 7 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Кипарисный 3-й переулок : 1, 2, 3, 4 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Кипарисный 1-й переулок : 2, 4 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Кирпично-заводская: 2, 2А, 3, 3А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 9-А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17А 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Книжный переулок: 17 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Княжеская: 2, 3, 3/5, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14з, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 33Б, 34, 36, 38, 40 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Коблевская: 1, 2, 2/4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10/12, 14, 14/16, 18, 20, 24 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Конная: 2/4, 6, 8/10, 11, 12, 13, 14, 18, 22 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Конструкторский переулок: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Космонавтов: 14, 16, 18 0:00

10 окт. 23:00

10 окт. Заплан. Косовский переулок: 3, 4, 6, 6А, 7, 8 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Краснослободской переулок: 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9-1, 11, 12, 13, 14 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Краснослободская: 2, 2А, 3-5, 4, 6, 8, 10, 10-2, 12, 14, 14Б, 16, 21, 23, 44-3, 50-1, 52, 52-4, 52-10 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Красный переулок: 7А, 7Б, 9, 11 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Краснова: 1, 3, 5, 7, 7А 9:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Кристаловского: 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 27, 27А, 29, 29А, 30А, 31, 31А, 33А, 35, 36, 37, 40 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Кропивницкого: 1, 1А, 1/В, 2, 2А, 3а, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12А, 12Б, 14 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Крылова: 20, 20-1, 22, 22-1, 22-а, 22а, 23, 24, 24А, 24Б, 24в, 25, 25а, 25а1, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 32-б, 34, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 52А 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Кузнечная: 29, 31, 33, 40 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Лагерная 2-я улица: 2, 2А, 2В, 3А, 3б, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26Б, 28, 28А, 29, 30, 30Б, 32, 33, 34, 35А, 36, 36А, 38, 40 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Лазарева Адмирала: 65, 65/7, 67, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Ланжероновская: 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 24, 24А 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Ланжероновский спуск: 2 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Ланжероновская: 2 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Лермонтовский переулок: 11 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Леха Качинского: 3, 4, 5, 7 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Леха Качинского: 9, 9/13, 14, 16, 18, 913 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Ломаный переулок: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20, 21, 21а, 21б, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 26, 27, 29а, 29б, 30, 31, 32, 32а, 33а, 33б, 34, 35, 36а, 36б, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41, 42, 42а, 44, 45, 45б, 47а, 47б, 48а, 48б, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в, 54, 54б, 55, 56, 56а, 56б, 56в, 58а, 58б 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Люстдорфская дорога: 8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18а 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Люстдорфский: 8 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Ляпунова переулок: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Малая Арнаутская: 82, 84 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Малиновского Маршала: 16, 18А, 18Б, 18В, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 82А, 84А, 84Б, 88, 90, 92 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Малая Арнаутская: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 52, 69, 69А 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Манежная: 2, 16, 18, 20, 20/1, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 181, 201, 202, 203, 204, 205 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Маразлиевская: 20, 22, 24, 26, 28, 30 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Матросский спуск: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Материальный переулок: 1А, 5, 5-2, 8, 9, 11, 11Б, 12 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Мациевского: 41, 41а, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60а 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Маяковского переулок: 4, 6, 8, 10 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Маяковского переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Мечникова: 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Мечникова: 36, 36а 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Митракова переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 13 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Молодёжи площадь: 3, 4, 6, 7, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 19, 21, 22 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Москвина переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 12 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Мукачевский переулок: 4А, 4в, 6, 6/1, 6/5, 6/7, 6/8, 6ч/д, 8, 619 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Мясоедовская: 11, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34/36, 35, 37, 38, 45 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Наличный 7-й переулок: 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 8, 8Б, 10, 10А 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Нежинская: 12, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Некрасова переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Некрасова переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Нерубайская: 29, 32, 34, 34А, 36, 36А, 40, 42, 42а 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Нечипуренко переулок: 2 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Никитина: 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Новосельского: 1, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 64а, 64б, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Новая: 3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Одария: 7, 16, 18, 20, 24, 26 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Ольгиевская: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 16/18, 24, 25, 27, 31, 33, 37 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Ольгиевский спуск: 2, 3, 5, 7, 8А, 9, 10 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Пантелеймоновская: 72, 74, 99, 101, 128 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Пантелеймоновская: 7, 9, 44, 46, 48 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Пастера: 1/3, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Перовской Софьи: 25, 27, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Петрова Генерала: 47, 49/1, 49/2 0:00

10 окт. 23:00

10 окт. Заплан. Пилотный переулок: 1, 2, 2/1, 3/1, 3/2, 3А, 4, 5, 5/20, 6, 6А, 7, 7/13, 8, 9 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Пишоновская: 12/1 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Пишоновская: 7 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Пишенина Фёдора: 27, 28, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51а, 53, 55, 55А, 57, 59 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Плигуна: 5 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Польский спуск: 1, 3, 5, 6А, 7, 9 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Преображенская: 2, 2а, 4, 6, 9А, 9-А, 11, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 40, 42, 94 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Преображенская: 2, 2а, 4, 6, 9А, 9-А, 11, 18 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Приморская: 14 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Приморская: 5, 5А, 51, 53, 55, 57 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Приморский бульвар: 1, 2, 10 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Прохоровская: 1/3, 3, 3/5, 3А, 3Б, 7 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Пушкинская: 2, 14, 19, 24 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Пушкинская: 6, 7, 8, 12, 13, 13/1, 16 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Пшеничная: 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Радиальный переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Рихтера Святослава: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Ришельевская: 4, 7, 11, 26 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Сабанский переулок: 1 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Сабанеев мост: 3, 5/7 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Сабанеев мост: 3, 5/7 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Садовая: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Садовая: 11 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Садовый переулок: 3, 3А, 6, 6А, 7, 8, 8а, 10, 11, 1112 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Салтыкова-Щедрина: 1, 3, 4, 5, 5б, 6 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Санаторный переулок: 5, 5-Б, 6А 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Семинарская: 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Сеченова: 3, 7, 9 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Скворцова: 24, 24А, 24б, 24Б, 24в, 26, 26/3, 28, 28А, 30, 30А, 31, 31/2, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 47А, 49, 51 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Скидановская улица: 3, 4, 5, 7, 7-11, 8 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Слепнёва переулок: 1, 2, 4 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Слободской спуск: 18, 18и, 27Б, 29, 30 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Слободская: 27, 29, 30, 30а, 33, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 62Б, 64, 65, 65а, 66, 68 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Соборная площадь: 2, 4, 6 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Софиевская: 34 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Софиевская: 1, 2б, 3, 4, 4/6, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 34, 46 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Среднефонтанский переулок: 16/18, 17/13, 27, 27А, 1618 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Среднефонтанская: 26, 26/28, 27, 27А, 28, 29, 30А, 30В, 31, 43, 45, 47/51 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Старорезничная: 20, 28, 35 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Старопортофранковская: 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 21, 25, 31, 33, 35, 39, 41, 44, 44а, 46, 46а, 133, 135, 1351 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Старицкого: 20/1, 20/2 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Ступенчатый 3-й переулок: 4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Ступенчатый 4-й переулок: 1, 29, 30, 30А, 31, 32 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Ступенчатый переулок: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 9-1, 9-2, 9-3, 10, 11, 11-1, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21-2, 23, 25, 27 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Терешковой Валентины: 25, 26 0:00

10 окт. 23:00

10 окт. Заплан. Тимошенко Александра: 37, 39, 41, 42 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Тираспольская: 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 35 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Товарный переулок: 5, 6, 7, 7А/1, 8, 9, 11 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Торговая: 20 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Транспортная: 10, 11 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Трудовых Резервов переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Туристическая: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Удельный переулок: 2, 4, 4а, 5, 5А, 7, 7/1 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Успенская: 76, 78, 80, 115/115, 115/117, 125 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Училищная: 2, 4, 6 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Фигнер Веры: 1, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Филатова Академика: 21, 23, 23Б, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58 0:00

10 окт. 23:00

10 окт. Заплан. Фонтанская дорога: 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 62/2, 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85А, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 87-А, 89, 89/В, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/4, 95/5, 95/5-2, 95/5-5, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95/51, 95/53, 95/54, 95/56, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 101/1, 103, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 894, 956 9:00

10 окт. 18:00

10 окт. Заплан. Французский бульвар: 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 19, 20, 20А, 21, 22, 22/1, 22А, 22Б, 23/25, 23гар25, 34/9, 34/23, 37, 39, 39А, 67а, 85/в/3, 121 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Фруктовый переулок: 1, 3, 5, 7, 9 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Хмельницкого Богдана: 1, 1/3, 1а, 3, 18 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Церковная: 29 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Чайковского переулок: 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Чернышевского: 11, 13, 13а, 15, 21, 23, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122/124, 124, 126, 128, 130, 132, 134А, 122124 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Шевченко проспект: 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/10, 8/1, 8/2, 8/12, 9, 11, 11А, 13 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Ширшова: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 19Б, 21, 23 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Ширяевский переулок: 4, 12, 14, 16А, 16Б, 18, 20, 21, 22, 26, 28 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Шота Руставели: 23А, 23б 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Щеголева: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8 6:00

10 окт. 17:00

10 окт. Заплан. Щепной переулок: 3, 4, 9 6:00

10 окт. 19:00

10 окт. Заплан. Юрия Олеши: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8, 10, 11, 13 6:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан. Январский переулок: 3А, 5 7:00

10 окт. 20:00

10 окт. Заплан.