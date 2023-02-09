В Евангельской Реформатской церкви Одессы пройдёт романтический концерт

11 февраля романтический фортепианный концерт Сергея Терентьева состоится в зале Евангельской Реформатской Пресвитерианской церкви Одессы.

Выдающийся одесский музыкант, заслуженный артист Украины Сергей Терентьев подарит слушателям вдохновляющий концерт. В это сложное для одесситов время рояль, повинуясь шёлковым пальцам маэстро, сыграет его музыку, несущую свет и эмоциональный подъём. Сергей Терентьев исполнит романтические произведения Шопена и джазовые импровизации в своей неповторимой манере.

Ведущая концерта лектор-музыковед Елена Шевченко.

Адрес: ул.Пастера, 62.

Справки по номерам (048) 789-10-86, (094) 945-70-86.

Стоимость билета 100 грн., для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц 50 грн.

Приходите к 15.00.

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