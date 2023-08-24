Послушать музыку в оригинальных оркестровках приглашает одесский UNION

26 августа Одесский Международный культурный центр UNION приглашает послушать европейскую музыку в оригинальных оркестровках, музыку выдающихся композиторов A. Пьяццолли, Р. Гальяно, A.Карделиса, M.Коломбьера.

Вечер «Одесская Камерата. Tango de la Noche» открывает романтические миры, где вы испытаете лирические и драматические эмоции, вспомните свои мечты и идеалы.

Одесская Камерата – инструментальный коллектив солистов оркестра Одесского национального театра оперы и балета. Основан в сентябре 2022 года при содействии генерального директора-художественного руководителя Надежды Бабич.

В составе Одесской Камераты: Ионова Елена – скрипка, Дворницын Александр– скрипка, Данчев Юрий – альт, Мармусевич Наталья – виолончель, Селин Андрей – контрабас, Попов Леонид – кларнет, Филиппова Анна – арфа, Апостол Валерий – валторна.

Вечер пройдёт в Euroatlantic Event Hall в UNION, 2-й этаж.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь. Для бронирования доступны лаунж зоны. Каждая лаунжная зона размещает до 5 гостей. Стоимость от 4000 до 5000 грн. в зависимости от расположения. Детали и бронирование: +38 0482 39-39-39, вт-вс | 11:00–19:00.

Приходите к 19.30.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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