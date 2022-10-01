В Одесской филармонии выступит заслуженный артист Украины Терентьев

8 октября в Большом зале Одесской областной филармонии выступит заслуженный артист Украины Сергей Терентьев (фортепиано).
В программе концерта произведения Р.Шумана и Ф.Шопена.
Концерт в 2-х отделениях.
I отделение:
Р. Шуман «Арабески»
Ф. Шопен Этюды: №1, 2, 5, 6,12
II отделение:
Ф. Шопен Соната №2 си-бемоль минор
Лектор-музыковед Эльвира Паламарчук.
Начало в 18 часов.
Билеты стоимостью от 100 гривен можно купить здесь.
Адрес филармонии: у. Бунина, 15.
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