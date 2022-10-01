В Одесской филармонии выступит заслуженный артист Украины Терентьев

8 октября в Большом зале Одесской областной филармонии выступит заслуженный артист Украины Сергей Терентьев (фортепиано).

В программе концерта произведения Р.Шумана и Ф.Шопена.

Концерт в 2-х отделениях.

I отделение:

Р. Шуман «Арабески»

Ф. Шопен Этюды: №1, 2, 5, 6,12

II отделение:

Ф. Шопен Соната №2 си-бемоль минор

Лектор-музыковед Эльвира Паламарчук.

Начало в 18 часов.

Билеты стоимостью от 100 гривен можно купить здесь.

Адрес филармонии: у. Бунина, 15.

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