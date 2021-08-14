ВИА «Лейся, песня!» приглашает в Одесскую филармонию вернуться в молодость

ВИА «Лейся, песня!» приглашает вернуться в молодость, услышать любимые, знакомые «Клён», «Где же ты была», «Белый теплоход» и другие душе родные песни, вспомнить лучшие годы и насладиться приятным вечером в кругу истинных почитателей хорошей музыки!
Вас ждёт золотая коллекция хитов коллектива, живая музыка и вокал, невероятная энергетика и атмосфера в зале в течении всего концерта!
Состав ансамбля:
Геннадий Федосов – руководитель проекта.
Вокал Сергей Ильин – директор программы, вокал, клавиши
Сергей Газарьянц – вокал, гитара, аранжировки
Михаил Шатало – музыкальный руководитель проекта, вокал, клавиши, аранжировки
Юрий Дячук – золотой голос проекта, гитара
Игорь Чекоданов – барабаны
Наконечный Максим – звукорежиссёр.
Цена билетов от 150 до 500 грн. Их можно купить здесь.
Когда: 21 августа, суббота, 19:00.
Место проведения: Филармония
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