ВИА «Лейся, песня!» приглашает в Одесскую филармонию вернуться в молодость

ВИА «Лейся, песня!» приглашает вернуться в молодость, услышать любимые, знакомые «Клён», «Где же ты была», «Белый теплоход» и другие душе родные песни, вспомнить лучшие годы и насладиться приятным вечером в кругу истинных почитателей хорошей музыки!

Вас ждёт золотая коллекция хитов коллектива, живая музыка и вокал, невероятная энергетика и атмосфера в зале в течении всего концерта!

Состав ансамбля:

Геннадий Федосов – руководитель проекта.

Вокал Сергей Ильин – директор программы, вокал, клавиши

Сергей Газарьянц – вокал, гитара, аранжировки

Михаил Шатало – музыкальный руководитель проекта, вокал, клавиши, аранжировки

Юрий Дячук – з­­­олотой голос проекта, гитара

Игорь Чекоданов – барабаны

Наконечный Максим – звукорежиссёр.



Цена билетов от 150 до 500 грн. Их можно купить здесь.

Когда: 21 августа, суббота, 19:00.

Место проведения: Филармония

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